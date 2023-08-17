恒大地產涉嫌訊息揭露違法 被中國證監會立案調查

恒大地產與中國恒大 (03333-HK) 在周三（16 日）晚間相繼發布兩則公告引發關注，前者是公告因涉嫌訊息揭露違法，被中國證監會立案調查，後者則宣布將延期並重新召開恒大協議安排會議。

據《證券時報》報導，恒大地產在周三表示，當日收到證監會下發的《立案告知書》，因公司涉嫌訊息揭露違法，證監會決定立案調查。

恒大地產表示，將積極配合證監會的調查工作，並嚴格按相關要求履行訊息揭露義務。

天眼查應用程式（App）顯示，近日恒大地產新增多條被執行人訊息，被執行標的合計人民幣 17 億餘元，涉及金融借款合約糾紛案件等，執行法院包括大連市中級人民法院、成都市中級人民法院等。

風險信息顯示，目前恒大地產已有 530 餘條被執行人訊息，被執行總金額超過人民幣 453 億元。該公司還有多條限制消費令、失信被執行人和終本案件訊息。

上周恒大地產連發多份報告，包括 2022 年債券年報、2022 年債券半年報、2021 年債券年報，還有 2022 年和 2021 年的年度審計報告及 2022 年半年度財報。

其中，恒大地產 2022 年度淨虧損人民幣 527.20 億元，截至 2022 年 12 月 31 日，流動負債合計 1.6787 兆元，而貨幣資金（包括現金及約當現金和受限資金）總額為 91.73 億元。總負債為 1.8338 兆元，總資產為 1.4685 兆元，已資不抵債。

中國恒大周三晚間也發公告，宣布延期並重新召開協議安排會議。中國恒大說，為讓恒大協議安排下的債權人有時間考慮擬議認購及其對恒大協議安排債權人的影響，公司決定延期並重新召開恒大協議安排會議，同時延期並重新召開景程協議安排會議及天基協議安排會議，以便與恒大協議安排會議的時間保持一致。