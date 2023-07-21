鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估上修至10.33元，預估目標價為180元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對胡連(6279-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.13元上修至10.33元，其中最高估值10.86元，最低估值9.36元，預估目標價為180元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|10.86
|12.79
|13.36
|最低值
|9.36
|10.4
|11.49
|平均值
|10.27
|11.48
|12.58
|中位數
|10.33
|11.43
|12.88
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7,438,000
|8,308,000
|8,974,750
|最低值
|6,940,000
|7,592,000
|8,550,000
|平均值
|7,303,570
|7,969,320
|8,787,510
|中位數
|7,380,960
|8,007,610
|8,837,790
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.03
|7.91
|5.59
|4.78
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,526,749
|4,948,862
|3,653,272
|3,791,279
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6279/financials/ratios
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估下修至10.13元，預估目標價為180元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估上修至10.33元，預估目標價為175.5元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估上修至10.45元，預估目標價為175.5元
- 〈台股盤前要聞〉中鋼Q3盤價續跌、長榮斥240億元買長榮新加坡股權 今日必看財經新聞
- 【量大強漲股整理】長假效應量縮觀望，作帳行情倒數計時，選股把握三方向!將挖掘潛力股~
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。