格斯科技攜手國內兩大研究單位 突破電動車負極材料

電芯廠格斯科技 *(6940-TW) 今 (15) 日宣布，與中研院、台科大三方攜手，研發出可有效提高能量密度的奈米級矽包碳負極材料，為下一代負極材料，不僅比傳統石墨負極更具備競爭優勢，也為台廠打進國際電池供應鏈邁出關鍵一步。

格斯科技結合學、研力量成功研發矽基負極材料，其擁有優異的電化學性能並能有效提升能量密度，成為能源儲存材料的關鍵創新，此次研究展示格斯科技在鋰離子電池材料領域的創新實力，並為能源儲存技術的發展帶來了更多前景。

技術長葉國偉表示，此次研究的矽基負極材料具有與傳統石墨負極相比更高的理論比容量，且矽為地殼中礦物含量第二的物質、取得容易，但傳統矽基負極材料因其較低的電子傳導性和充電時高達 300% 的體積膨脹，在電池充放電過程中容易使極片粉碎剝落，使得其商業化面臨挑戰。

為解決這些問題，格斯科技採用常見的染髮劑成分含氮的對苯二胺作為碳源，並以簡單的水溶液方法製備出矽包碳奈米複合材料。這種碳包矽的技術可大幅提升矽基負極材料的電子傳導性，同時成功抑制了體積膨脹現象，確保高效的鋰離子傳輸。

除了得到優異的電化學性能外，格斯科技也運用弛豫時間圖的分佈函數與阻抗譜技術，對鋰離子傳輸機制進行深入分析，該研究也在日前已被美國化學學會期刊接受，這項研究成果將為後續公司在其他正 / 負極材料的開發奠定重要基礎。

格斯科技掌握從上游材料、電芯設計與製造、模組到應用端的研發優勢，陸續發展出差異化的產品與多種應用，期盼提升台灣成為全球新能源電池關鍵材料及高階設備關鍵零組件的研發製造中心為目標。

近期中壢廠區也在日前迎來美國友臺小組及包括維吉尼亞、德拉瓦與馬里蘭州的參眾議員到廠參訪，雙方就鋰電池技術、材料及電動車相關主題進行交流討論。此外格斯科技全台首座 GWh 等級電池芯超級工廠已於今年 5 月正式落成啟用，目前已完成客戶試產階段，預計下半年度將正式進行量產。