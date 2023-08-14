鉅亨速報 - Factset 最新調查：廣達(2382-TW)EPS預估下修至8.07元，預估目標價為222元

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對廣達(2382-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.11元下修至8.07元，其中最高估值10.66元，最低估值7.24元，預估目標價為222元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|10.66
|16.88
|21.55
|最低值
|7.24
|8.51
|10.65
|平均值
|8.22
|10.67
|13.57
|中位數
|8.07
|10.38
|12.98
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1,247,490,000
|1,692,895,000
|2,050,382,000
|最低值
|1,113,800,000
|1,295,827,630
|1,469,129,050
|平均值
|1,190,841,030
|1,500,912,170
|1,769,536,910
|中位數
|1,188,998,640
|1,506,175,710
|1,876,993,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|7.51
|8.73
|6.57
|4.14
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,280,429,312
|1,129,453,350
|1,090,858,851
|1,029,611,414
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2382/financials/ratios
最新相關新聞
- 【量大強漲股整理】AI股回神下，未來有【戲】可期，台股站穩季線後，股票該抱該出，加碼點到了嗎?
- 〈台股盤中〉賣壓沈重 大盤跳空開低走低 跌破頸線不利多頭
- 台股大跌！ 買這些股票就對了？
- 盤中速報 - 廣達(2382)股價大漲至239.5元，漲幅達7.16%
- 盤中速報 - 廣達(2382)急拉2.9%報230.0元，成交27,943張
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。