中國國務院發文 吸引外商投資24條來了…

中國國務院周日（13 日）發布《關於進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的意見》，從提高利用外資品質、保障外商投資企業國民待遇、持續加強外商投資保護、提高投資運營便利化水準、增強財稅支持力道、完善外商投資促進方式等六方面提出 24 項政策措施。

具《證券時報》報導，國務院指示各地區、各部門及有關單位切實做好進一步改善外商投資環境、加強吸引外商投資力道。國務院也鼓勵各地區因地制宜，提出配套舉措，增強政策協同效應。

商務部研究院學位委員會委員白明說，這些年來，中國一直強調高水準引進來，這符合中國高水準對外開放的要求。白明表示：「改革開放初期，我們對於外資是來者不拒，而現在的利用外資更多是利用國際資源更高水準的優化配置，因此也更強調外資品質，從而對我國經濟的高水準發展起到貢獻。」

從外商角度來看，白明說，外資原本來中國是為了低廉勞動力資源，如今更多是希望找到合作夥伴，與中國的供應鏈深度對接，以碰撞出火花。

白明表示：「中國是一個成長中的大市場，中國的製造業也在不斷轉型升級，這些對外資來說都是機遇，要想抓住機會，也需要提高品質和技術水準」。

國務院提及的增強重點領域引進外資力道，包含支持外商投資在華設立研發中心、與國內企業聯手展開技術研發和產業化應用、鼓勵外商投資企業及其設立的研發中心承擔重大科研攻關項目。

國務院說，在符合有關法律法規的前提下，要加快生物醫藥領域外商投資項目落地投產，鼓勵外商投資企業依法在境內展開境外已上市細胞和基因治療藥品臨床試驗，調整已上市境外生產藥品轉移至境內生產的藥品上市註冊申請的申報程序。

除了提高利用外資的品質，國務院提及的保障外商投資企業國民待遇、持續加強外商投資保護、提高投資運營便利化水準、增強財稅支持力道，均與外資的現實訴求緊密相關。

「提高利用外資的品質，現在還強調打造高水準的外資載體，包括自貿區、國家級新區、開發區、高新區等等。」白明表示，目前中國吸引外資高水準的對外開放，主要透過改善營商環境，給外商提供更好的知識產權保護和國民待遇，「這樣才能讓外商更願意在中國投資，也更容易發現機會」。

官方數據顯示，上半年中國實際利用外資為人民幣 7,036.5 億元，下降 2.7%。與此同時，上半年新設外商投資企業達到 2.5 萬家，激增 35.7%。法國、英國、日本、德國對中國的投資分別增長 173.3%、135.3%、53% 及 14.2%。

白明認為，在歐美經濟減速的情況下，全球跨境投資整體都是下降，中國在吸引外資上也處於減速狀態，外資在觀望。但外商投資具有很長的周期和較高沉沒成本，因此，人們不能看短期數據，應該觀察長期趨勢。