鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)EPS預估下修至2.27元，預估目標價為34.23元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對兆豐金(2886-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.35元下修至2.27元，其中最高估值2.78元，最低估值1.8元，預估目標價為34.23元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2.78
|2.65
|2.35
|最低值
|1.8
|1.91
|2.35
|平均值
|2.3
|2.3
|2.35
|中位數
|2.27
|2.29
|2.35
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|77,817,740
|78,938,730
|75,295,970
|最低值
|61,778,000
|62,648,000
|74,773,140
|平均值
|71,034,320
|71,398,780
|75,034,550
|中位數
|71,732,000
|72,098,000
|75,034,550
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.32
|1.89
|1.84
|2.13
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|56,049,653
|60,230,846
|60,809,922
|65,274,862
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2886/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。