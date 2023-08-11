鉅亨速報 - Factset 最新調查：力旺(3529-TW)EPS預估下修至20.29元，預估目標價為2300元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對力旺(3529-TW)做出2023年EPS預估：中位數由20.43元下修至20.29元，其中最高估值23.71元，最低估值19.52元，預估目標價為2300元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|23.71
|31.5
|30.93
|最低值
|19.52
|25.42
|29.61
|平均值
|20.76
|27.8
|30.27
|中位數
|20.29
|27.68
|30.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|3,470,000
|4,124,340
|4,207,000
|最低值
|2,954,000
|3,696,000
|4,207,000
|平均值
|3,098,120
|3,882,890
|4,207,000
|中位數
|3,069,000
|3,897,500
|4,207,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|21.61
|14.78
|9.52
|7.3
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,216,711
|2,363,824
|1,776,653
|1,410,085
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3529/financials/ratios
最新相關新聞
- 〈台股盤中〉漲百點後繼無力 紅翻黑失守16700點關卡
- 盤中速報 - 力旺(3529)急跌-2.17%報1805.0元，成交572張
- 〈台股盤前要聞〉台塑集團攻儲能、AI熱當沖戶數飆高 今日必看財經新聞
- 〈力旺法說〉授權金強勁增長 下半年營收逐季揚
- 盤中速報 - 力旺(3529)股價大漲至1865.0元，漲幅達7.18%
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。