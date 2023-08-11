金融時報：中國國務院派出工作組 查各地隱性債務

中國國務院派出工作小組前往十幾個財政最差的省份，調查帳目，包括未被納入資產負債表的債務，力圖解決地方政府的債務問題，顯示北京日益擔憂金融穩定風險。

據倫敦《金融時報》報導，兩位知情人士透露，由央行、財政部及證券監管機關組成的工作小組，參與了這些省份的債務解決工作，並將向總理李強匯報。

各省累積的巨額債務，已經成為政府官員面臨的緊迫問題。據高盛估計，地方政府債務總額為人民幣 94 億元（13 兆美元），包括未被納入資產負債表的負債。

一項重大債務解決方案將重塑地區投融資格局，引發本地發行債券重新定價，也可能影響向地方政府融資平台（LGFV）提供大量貸款的地區性銀行股價。

兩位消息人士表示，最重要的任務之一，是審查地方政府融資平台的「隱性債務」，並進行分類。



知情人士說，部分債務可能會轉換為地方政府官方債務，其餘債務可能面臨重整。

第三位接近財政部消息人士表示，其中一個選項，是允許地方政府使用一些低息特殊用途債券和其他債券償還高利息地方政府融資平台債務。

工作小組也會敦促政策銀行和商業銀行把地方政府融資平台的還款期限延長至超長，並降低貸款利率。

中央和地方政府最大癥結之一，是誰來買單。 中央政府希望各省出售資產還債，但地方官員說，許多資產缺乏流動性，中央政府必須採取更多措施。三名知情人士透露，工作小組可能會繼續推動地方政府出售資產還債，並堅持中央政府不直接救助的原則。

在新冠肺炎疫情大幅拉高地方政府的支出後，地方政府的支出模式變得越來越難以持續，而許多地方政府的土地財政崩潰，也導致各地財政惡化。去年地方政府國有土地使用權出售總收入年減 23%。