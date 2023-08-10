鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估上修至33.57元，預估目標價為1225元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對祥碩(5269-TW)做出2023年EPS預估：中位數由32.97元上修至33.57元，其中最高估值37.19元，最低估值30.21元，預估目標價為1225元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|37.19
|55.48
|65.64
|最低值
|30.21
|37.5
|53.69
|平均值
|33.48
|47.57
|59.5
|中位數
|33.57
|48.65
|59.37
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6,810,030
|9,237,410
|10,744,090
|最低值
|5,940,000
|7,182,000
|8,995,990
|平均值
|6,313,080
|7,937,020
|9,530,180
|中位數
|6,258,940
|7,953,400
|9,292,550
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|37.86
|46.23
|44.16
|16.08
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|5,248,329
|6,009,012
|6,987,470
|3,746,124
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5269/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。