鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至28.85元，預估目標價為2637.5元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對信驊(5274-TW)做出2023年EPS預估：中位數由28.85元上修至28.85元，其中最高估值54.19元，最低估值22.81元，預估目標價為2637.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|54.19
|70.07
|91.05
|最低值
|22.81
|39.7
|56.52
|平均值
|30.58
|52.11
|75.56
|中位數
|28.85
|50.9
|75.33
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|5,542,000
|6,476,070
|8,174,000
|最低值
|2,956,390
|3,950,000
|5,828,350
|平均值
|3,400,050
|5,114,110
|7,078,430
|中位數
|3,180,450
|5,228,400
|7,027,270
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|55.72
|38.3
|29.38
|24.39
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|5,210,128
|3,637,632
|3,063,552
|2,484,295
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5274/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。