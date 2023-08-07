成霖上半年轉盈EPS 0.54元 海外資產處分利益擬年底前認列

水五金及廚具廠商成霖 (9934-TW)今 (7) 日公布最新財報，上半年稅後純益 2.09 億元，較去年同期虧轉盈，每股純益 0.54 元，公司預計下半年維持成長態勢，獲利將保持穩健成長。

成霖第二季營收 48.68 億元，毛利率 30.02%，季增 2.91 個百分點，年增 6.74 個百分點，稅後純益 1.67 億元，季增 2.9 倍，較去年同期轉盈，單季每股純益 0.41 元。

成霖上半年營收 92.08 億元，毛利率 28.59%，年增 5.31 百分點，稅後純益 2.09 億元，由虧轉盈，每股純益 0.54 元。

公司指出，受惠庫存去化接近尾聲，運價回穩，加上成化品牌發展之毛利結構優化逐漸出現成效，下半年營收雖可能受美國房市及通膨影響，將維持溫和成長態勢，獲利能力則保持穩健成長。

成霖指出，為活化資產及充實營運資金，今天董事會決議，擬由子公司深圳成霖實業有限公司 (成霖實業) 與深圳市中泰和控股集團有限公司 (中泰和) 簽訂「宿舍使用權益轉讓協議」，處分成霖實業位於福山工業區之員工宿舍 (帳列土地使用權與房屋及建築)，預計處分價款及利益分別為人民幣 4000 萬元 (約新台幣 1.76 億元) 及人民幣 3300 萬元 (約新台幣 1.45 億元)，並依合約預計於 2023 年底前完成資產移轉並認列相關處分利益，預計貢獻每股純益 0.36 元。