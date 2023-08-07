電視面板8月報價估續強 筆電、顯示器同步上漲

研調機構集邦 (Trenforce) 今 (7) 日發表 8 月上旬面板價格評析，研究副總范博毓認為，受惠年底促銷備貨，電視面板價格延續前幾個月的上漲動能，顯示器以及筆電面板也維持微幅上漲態勢。

集邦認為，縱使連續幾個月的電視面板價格上漲已經讓部分品牌客戶大感吃不消，成本壓力增加，可能要進一步減少採購需求的雜音也陸續出現，但面板廠認為持續透過稼動率的調控，按需求生產，仍可以讓價格維持上漲動能。

因此，集邦預期，8 月 32 吋電視面板漲 2 美元，43 吋漲 3 美元，50 吋漲 5 美元、55 吋漲 6 美元、65 吋漲 6-8 美元、75 吋漲 8-10 美元。

顯示器面板方面，集邦指出，目前觀察 8 月價格仍有機會維持上漲，但因為商務機種需求持續疲弱，消費機種需求在第二季度已增加不少，第三季再成長空間也不明顯，因此預期 8 月份的價格上漲幅度依然不大。

集邦預估，較早反映漲價的 Open Cell 面板在 8 月漲幅稍微收斂，預計漲 0.1-0.2 美元。至於顯示器面板模組報價，預期 21.5 吋漲 0.1 美元，23.8 吋漲 0.1 美元，27 吋漲 0.1 美元。

至於筆電面板，集邦認為，8 月價格也仍然維持微幅上漲態勢，但因為整體第二季面板出貨增長明顯，第三季面板出貨成長空間反而縮小，因此目前價格調漲仍較集中在低階的 HD TN 機種上，中高階的 FHD IPS 機種因為供給產能較充沛，調漲空間可能較少。

不過，因為面板廠仍希望全面調漲各尺寸規格的價格，目前預期 8 月 HD TN 機種調漲 0.1 美元，FHD IPS 機種也調漲 0.1 美元，最終仍端賴面板廠與品牌客戶的議價後，觀察品牌客戶能否接受全面調漲。