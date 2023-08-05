鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估下修至12.84元，預估目標價為390元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對研華(2395-TW)做出2023年EPS預估：中位數由12.92元下修至12.84元，其中最高估值14.33元，最低估值12.05元，預估目標價為390元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 14.33 16.01 18.06
最低值 12.05 12.96 15.12
平均值 12.87 14.21 16.22
中位數 12.84 14.07 16.12

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 75,140,460 84,001,460 94,342,140
最低值 64,349,000 67,179,000 77,066,000
平均值 67,066,340 74,164,920 84,391,300
中位數 66,809,000 74,504,500 84,688,860

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 13.85 10.67 9.4 10.51
營業收入
(單位：新台幣千元)		 68,744,701 58,622,050 51,119,408 54,144,662

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2395/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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