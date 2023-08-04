佳世達Q2毛利率創20年高 純益季增2倍 每股賺0.53元

佳世達 (2352-TW) 今 (4) 日公告第二季財報，毛利率創 20 年新高，加上業外挹注，稅後純益達 10.24 億元，季增 216%、年增 4.3%，每股純益 0.53 元；上半年稅後純益 13.48 億元，年減 11.1%，每股純益 0.69 元。
佳世達第二季營收 521..11 億元，季增 3.3%、年減 17%；毛利率 16.3%，季增 14.8 個百分點、年增 1.5 個百分點；營益率 2.8%，季增 3.6 個百分點、年減 0.8 個百分點。
佳世達說明，第二季受惠資訊產品庫存持續改善、需求逐步回升，加上布局高附加價值新事業有成，毛利率、營益率連續三季上升，毛利率更創下 20 年單季新高。
累計佳世達上半年營收 1025.57 億元，年減 17.1%、毛利率 16.1%，年增 2.2 個百分點、營益率 2.7%，年減 0.2 個百分點。
此外，為優化組織提升綜效、強化醫療事業競爭力，佳世達公告，將持有的凱圖 40% 股權予明基醫 (明基三豐)，預計 9 月完成。
佳世達表示，明基醫將成為集團的醫材事業旗艦，藉由合併凱圖擴大產品組合與海外通路，為下階段成長布局，加速拓展亞洲醫材市場商機。