反駁台灣綠電發展牛步 經部：截至7月底光電累計併網量翻倍增長

針對媒體報導，批評台灣綠電落後、未來燃氣存量不足一事，經濟部今 (3) 日表示，綠電用電占比與經濟成長、半導體投資推升用電成長有關，加上疫情影響光、風電建設工程，統計到今 (2023) 年 7 月底，光電累計併網量已較 2016 年底增加 7.9 倍。

媒體引述審計部報告，指稱台灣綠電落後、未來燃氣儲存量不足，批評台灣的綠電發展緩慢且燃氣存量不足，批評台灣綠電發展進度落後；對此經濟部今 (3) 日發布新聞稿澄清，反駁媒體的批評。

經濟部指出，綠電占比 20% 的目標預估將在 2026 年 10 月完成，但影響綠電占主要三大因素。首先是總用電量 (分母) 變大，導致原規劃占比變動，其中 2008 年至 2016 年的經濟成長率為 2.9%，2016 年至 2022 年則是 3.4%，經濟成長加上半導體投資帶動用電成長較高所致。

第二、離岸風電風場合約原就容許隔年併網、加上發電旺季秋冬，因此年度電量計算會反映在隔年。

第三、光電、風電建設都深受疫情影響，包括施工人員的出入境及相應防疫安排，或是國際施工船、材料等等的短缺及運送困難，但經濟部強調，即使比例變動，台電在總體電力調度以燃氣優先，仍可確保供電無虞。

經濟部說明，以光電為例，去 (2022) 年雖受疫情與缺工因素影響，單年併網量仍達 2.02GW，其中光電裝置量 2.52GW 創年度設置歷史新高，截至 2023 年 7 月底，累積併網量已達 11.11GW，相較於 2016 年底之併網量 1.245GW，已大幅增加約 7.9 倍。

另外，台電針對太陽光電併網熱區已推動 40 餘項電力網加強工程，透過先期併網點、屋外模組化變電所協助熱區併網，預計 2024 年底可再增加 6.35GW 饋線容量，足以供應未來光電併網容量。

至於漁電共生的模式，經濟部指出，初期推動因利害關係人複雜、案場設計需兼顧養殖需求，需審慎規劃，現已建立推動經驗與模式，將持續跨部會加速行政程序，並與地方政府合作推動。

根據統計，目前已併網 0.5GW，施工中 0.45GW，行政程序中 1.58GW，尚有 15,072 公頃專區潛量約 3.6GW，可達漁電共生 2025 年設置目標 4.4GW。

另外，離岸風電則是受疫情影響，導致全球工程進度延遲，考量台灣海峽是良好風場，連帶也限縮每年施工期間僅 6-7 個月，因此契約給予 1 年緩衝期間。截至 2023 年 7 月已完成 232 座共 1.8GW 容量。

在天然氣安全儲槽容積天數部分，經濟部已定期召開專案會議，監管進度及目標，遭遇困難進行跨部會協商，督促中油公司積極推動新 (擴) 建接收站與儲槽計畫，目前中油公司仍有進行中的增建儲槽計畫，包括觀塘接收站與台中接收站各 2 個儲槽將至 2027 年將陸續完成，每增加一儲槽可再增加一天的儲槽容量，故加計至 2027 年完成增建的四座儲槽，將可達到所規範之 24 天。