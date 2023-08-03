獅子大開口？香港家庭請印傭 沒那麼便宜了……

印尼政府計劃進一步落實「外傭零收費」措施，要求香港僱主全部承擔印傭招聘成本，包括行政費、申請證件等費用，額外衍生的費用約為印傭一個月的工資，即 4,000～5,000 港元（下同）。

據《香港商報》報導，印尼人力仲介公會獲印尼政府授權，周三（2 日）在香港召開記者會公布有關安排，且這項措施即日生效。在新措施下，連同原有的仲介費，香港家庭聘用一名印傭的總成本，將增至約 2 萬元。

公會秘書長 Filius Yandono 說：「主要原則是要保護印尼工人，以及減輕她們的財務負擔，所有費用都應由僱主承擔。」

香港僱傭公會主席陳東風周四表示，聘請印傭主要包含三筆費用，包括訓練費、工本費及招聘費，其中培訓費、工本費在 2021 年開始逐步轉嫁給香港僱主，這次新增的是招聘費。

根據香港的法令規定，外傭最低月薪為 4,730 元，僱主需提供免費膳食，或每月至少 1,196 元的膳食津貼。因此，一般兩年期合約的薪金和膳食津貼支出約 14.2 萬元。僱主也要提供免費住宿、醫療費用等。

香港目前約有 35 萬名外籍家庭傭工，菲律賓外傭人數最多，佔整體外籍家庭傭工的比率為 56%，其次是印尼外傭，比重約 41%。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，印尼仲介公司要求香港僱主支付招聘費用是「獅子大開口」，認為印尼政府是藉著香港對印傭需求大，要求無條件支付費用。她又擔憂一旦落實措施，其他供應外傭的國家會仿效，對僱主無保障。

香港勞工及福利局周三表示，印尼人力部部長周一率團來港，與勞福局長孫玉菡會面，就印尼家庭傭工的僱傭事宜交流意見，雙方同意繼續保持聯繫。

勞工處表示，政府過去已向印尼駐港總領事館明確表示，輸出印傭政策如有任何調整，應避免導致香港僱主聘用印傭的費用大幅增加，或減少印傭來港就業機會。