細數裕隆70年歷史 這款車開賣宣示邁入新里程碑

裕隆集團今 (2) 日宣布，由於今 (2023) 年適逢成立 70 周年，推出第一台國產化 NISSANX-TRAIL 輕油電車款，宣示邁向新里程碑，首台量產車於裕隆三義廠正式下線，由執行長嚴陳莉蓮親自為第一台下線的 X-TRAIL 掛上車牌，並正式展開預售活動，售價 106.9 萬元起，設有 3 種車規。

裕隆細數，自 1953 年從新店工廠開始設立至今，累計生產超過 270 萬台國民車款，其中，於 1957 年開始與日產汽車技術合作，導入日產車型，在新店工廠生產出第 1 台國產車款，掛上裕隆牌的青鳥轎車，是台灣第一次自製乘用車。

而 1981 年裕隆在三義設廠，第一台下線的車款是掛裕隆牌的速利 303，由總裁吳舜文親自掛上車牌，速利也成為台灣經典國民車款之一。

1995 年，裕隆歷經廠辦合一，製造出 NISSAN SENTRA、NISSAN CEFIRO，在日產授權、裕隆自主適應性改造設計下，締造國民高級車款優異的銷售實績。

2000 年，裕隆透過裕隆亞洲設計中心 YATC 開發能力，參與設計第一台國產化 X-TRAIL 車型，成功帶起國內休旅車風潮。

裕隆說明，這些經典車款在台灣經濟起飛的時代，是許多民眾人生的第一輛車，伴隨著闔家共同享有的美好旅程。

今年裕隆在迎向新能源車和移動服務的新趨勢下，推出第一台國產化 X-TRAIL 輕油電國產化車款，迎向新的里程碑。

裕日車進一步指出，全新 NISSAN X-TRAIL 輕油電車款搭載「VC-TURBO 可變壓縮比引擎」，是首款採用輕油電技術的國產車，並備有完整 Pro PILOT 智行安全系統，可提供消費者低碳排、低能耗的駕馭體驗。

而 NISSAN 自 6 月 12 日啟動 X-TRAIL 輕油電領航家會員招募活動，會員人數已超過 5000 位。