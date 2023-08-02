〈能源盤後〉8月開局走緩 WTI自3個多月高點回調

原油期貨價格周二 (1 日) 小幅收低，在 7 月強勁漲勢後回調，美國基準原油 WTI 期貨價格自周一登上 3 個多月以來的最高點下滑。

能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 43 美分或 0.5%，收每桶 81.37 美元，自周一登上的 2022 年 4 月 14 日以來最高價位下滑。

10 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 52 美分或 0.6%，報每桶 84.91 美元。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 0.8%，收每加侖 2.873 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.3%，收每加侖 3.023 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.8%，收每百萬 Btu 2.56 美元。

市場驅動力

WTI 和 Brent 原油價格周二仍處於 022 年 4 月 14 日以來最高價位。石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 削減供應的舉措大力提振油價，上個月原油價格消除了年初至今的跌幅。沙烏地阿拉伯 7 月和 8 月自願減產 100 萬桶 / 日，預計 9 月也將沿用此減產舉措。

油價多頭認為，主要央行即將結束一連串升息抗通膨的舉措，這也是 7 月油價上漲力道之一。在中國當局宣布一些提振經濟的措施後，投資者也正面回應。

美元走強是周二油價疲軟的原因之一，因美元走強不利美元計價的大宗商品。ICE 美元指數上漲 0.4%。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示：「隨著美股走疲、美元走強，油價漲勢即將休息一下。對於能源交易商來說，8 月開局緩慢，係因需求前景可能面臨價格上漲。」但他補充，即使石油巨頭開始大幅調漲價格，市場仍可能保持緊繃。

「石油仍是最具吸引力的交易之一，買家可能會在每回跌價時浮現。」他說。