鉅亨速報 - Factset 最新調查：﻿宏碁(2353-TW)EPS預估上修至1.47元，預估目標價為25.45元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對﻿宏碁(2353-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.47元上修至1.47元，其中最高估值1.63元，最低估值0.88元，預估目標價為25.45元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 1.63 2.01 2.22
最低值 0.88 1.52 1.72
平均值 1.4 1.72 1.94
中位數 1.47 1.69 1.85

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 253,612,000 270,989,180 289,222,810
最低值 225,408,070 237,727,130 254,822,250
平均值 241,173,470 261,171,490 277,783,520
中位數 243,651,000 264,017,000 280,957,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2019年 2018年
EPS 1.67 3.63 0.87 1.01
營業收入
(單位：新台幣千元)		 275,423,744 319,005,456 234,285,354 242,270,406

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2353/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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