鉅亨速報 - Factset 最新調查：﻿宏碁(2353-TW)EPS預估上修至1.47元，預估目標價為25.45元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對宏碁(2353-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.47元上修至1.47元，其中最高估值1.63元，最低估值0.88元，預估目標價為25.45元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1.63
|2.01
|2.22
|最低值
|0.88
|1.52
|1.72
|平均值
|1.4
|1.72
|1.94
|中位數
|1.47
|1.69
|1.85
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|253,612,000
|270,989,180
|289,222,810
|最低值
|225,408,070
|237,727,130
|254,822,250
|平均值
|241,173,470
|261,171,490
|277,783,520
|中位數
|243,651,000
|264,017,000
|280,957,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2019年
|2018年
|EPS
|1.67
|3.63
|0.87
|1.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|275,423,744
|319,005,456
|234,285,354
|242,270,406
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2353/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。