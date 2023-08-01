鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)EPS預估上修至8.61元，預估目標價為134元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中磊(5388-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.57元上修至8.61元，其中最高估值9.4元，最低估值8元，預估目標價為134元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|9.4
|10.81
|最低值
|8
|8.98
|平均值
|8.6
|10.09
|中位數
|8.61
|10.34
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|68,173,000
|79,314,000
|最低值
|64,228,000
|72,475,000
|平均值
|66,961,500
|75,490,430
|中位數
|67,280,000
|74,878,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2019年
|2018年
|EPS
|7.57
|3.44
|4.21
|3.32
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|64,573,720
|43,899,508
|31,797,130
|33,384,941
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5388/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。