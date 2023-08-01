友輝電動車客戶積極上門開新案 車用業績爆發成長

光學膜廠友輝 (4933-TW) 積極擴大車用布局，車載顯示光學膜、表面防爆膜等產品出貨持續放量，今年車用產品出貨將顯著成長，公司更透露，電動車品牌目前積極上門洽談新應用，將為後續營運添柴火。

友輝指出，過去兩年布局車用成果陸續浮現，光學膜除已應用在車用儀表、影音娛樂系統的顯示面板上，防爆膜也應用在電動車電池上，去年中起小量出貨，今年進一步放量。

友輝表示，目前電動車客戶非常積極在開案，跟公司討論車身、玻璃顯示等新應用。在電動車產業爆發式成長、智慧座艙、自動駕駛等趨勢興起下，預計車用需求將維持強勁，後續營收貢獻可望逐步顯現。

根據市調機構預估，2023 年全球車用顯示器市場規模將達 95 億美元、高於先前估計的 88 億美元；2024 年將續增至 100 億美元，車業從疫情衝擊中復甦、車用晶片荒緩解，都讓汽車顯示器市場迅速擴張。

整體營運來看，友輝第二季營收 6.58 億元，季增 48.6%、年減 5.5%，在營收規模回穩下，毛利率及營益率估較第一季提升，加上新台幣貶值也有利業外，公司第二季稅後純益可望大幅季增。

展望第三季，友輝認為，筆電跟平板將延續上半年的動能，整體稼動率也可較第二季的 7-8 成再提升，雖然後續還是審慎保守看待，但營運最壞的狀況已過。