盤後速報 - 軒郁(6703)下週(8月7日)除權息7.02元，預估參考價248.13元

軒郁(6703-TW)下週(8月7日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利5.52元，股票股利1.5元，合計股利7.02元。

以今日(7月31日)收盤價291.00元計算，預估參考價為248.13元，權息值合計為42.87元，股息殖利率1.9%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月31日)收盤價做計算，僅提供參考）

軒郁(6703-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為美妝保養品及生技保健之研發與銷售。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌2.84%，櫃買指數上漲0.28%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/07 291.00 5.5244 1.9% 1.5049
2022/08/08 103.0 7.2024 6.99% 1.1839
2021/07/28 105.0 7.25 6.9% 0.0
2020/08/11 88.76 8.0 9.01% 0.0
2019/08/05 121.01 8.0 6.61% 1.27

最新相關新聞

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞