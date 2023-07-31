盤後速報 - 軒郁(6703)下週(8月7日)除權息7.02元，預估參考價248.13元

軒郁(6703-TW)下週(8月7日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利5.52元，股票股利1.5元，合計股利7.02元。
以今日(7月31日)收盤價291.00元計算，預估參考價為248.13元，權息值合計為42.87元，股息殖利率1.9%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月31日)收盤價做計算，僅提供參考）
軒郁(6703-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為美妝保養品及生技保健之研發與銷售。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌2.84%，櫃買指數上漲0.28%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/07
|291.00
|5.5244
|1.9%
|1.5049
|2022/08/08
|103.0
|7.2024
|6.99%
|1.1839
|2021/07/28
|105.0
|7.25
|6.9%
|0.0
|2020/08/11
|88.76
|8.0
|9.01%
|0.0
|2019/08/05
|121.01
|8.0
|6.61%
|1.27
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