鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估上修至53.93元，預估目標價為1050元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2023年EPS預估：中位數由53.93元上修至53.93元，其中最高估值64.63元，最低估值48.76元，預估目標價為1050元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|64.63
|70.01
|77.73
|最低值
|48.76
|58.14
|66.8
|平均值
|55.27
|65.71
|73.03
|中位數
|53.93
|68.07
|73.81
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|29,486,000
|33,323,000
|35,516,000
|最低值
|24,183,450
|27,156,000
|31,705,010
|平均值
|26,580,300
|30,779,970
|33,014,280
|中位數
|26,665,000
|30,862,070
|32,418,060
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|58.7
|33.32
|26.41
|20.11
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,099,134
|21,391,917
|17,291,332
|15,088,872
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3533/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。