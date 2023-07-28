鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇鋐(3017-TW)EPS預估上修至13.1元，預估目標價為213.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對奇鋐(3017-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.01元上修至13.1元，其中最高估值14.35元，最低估值12.1元，預估目標價為213.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|14.35
|16.76
|20.72
|最低值
|12.1
|13.2
|16.42
|平均值
|13.17
|15.24
|18.57
|中位數
|13.1
|15.26
|18.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|60,656,000
|68,843,000
|76,081,000
|最低值
|56,663,000
|61,148,000
|67,477,430
|平均值
|58,484,830
|64,219,460
|71,779,220
|中位數
|58,501,000
|63,139,000
|71,779,220
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|11.78
|8.21
|5.42
|2.71
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|56,016,554
|47,332,739
|39,665,534
|36,534,445
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3017/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。