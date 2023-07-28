7月將是史上最熱月份 聯合國秘書長：地球正從暖化步入沸騰時代

歐盟和世界氣象組織 (WMO) 的資料顯示，今年 7 月即將成為地球有史以來最熱的一個月，聯合國秘書長古特瑞斯 (António Guterres) 周四 (27 日) 宣告，全球暖化 (global warming) 的時代已經結束，全球沸騰 (global boiling) 的時代正式到來。

根據歐盟太空計畫下的地球觀測組織「哥白尼氣候變化服務」(Copernicus)，7 月前三周創有史以來最熱紀錄，已突破前次在 2019 年 7 月創下的紀錄。今年 6 月已經創下有史以來該月最熱紀錄。此研究獲得 WMO 背書。

造成高溫的主因是氣候變遷，Copernicus 氣候變遷服務主任 Carlo Buontempo 說：「破紀錄高溫，是全球氣溫劇烈上升的一環。而人為排放，是驅動氣溫上升的最主要因素。」

此外，聖嬰現象睽違七年再度活躍，而且在 7 月就開始發威。WMO 預測，聖嬰現象有 90% 的機率延續到今年下半年，代表極端氣候加劇，例如氣溫頻頻創新高、世界各地和海洋出現更多極端高溫等。

WMO 指出，熱浪在這個 7 月壟罩在北美、亞洲和歐洲大部分地區，而在加拿大和希臘更出現難以控制的森林野火。根據資料，7 月 6 日是有紀錄以來，地球最熱的一天。

古特瑞斯將在 9 月主辦「Climate Ambition Summit」氣候高峰會，他在與這份研究一併發布的聲明中說：「全球暖化的時代已經結束，全球沸騰的時代到來。」

他表示，對科學家來說，人類確實應該受到指責，一切情況和事前預測與反覆的警告相吻合，唯一令人驚訝的是變化的速度，「氣候變遷來了，非常可怕，而且只是剛開始而已。」

聯合國秘書長警告，全球暖化的時代已經結束，全球沸騰的時代到來。(圖: Shutterstock)

古特瑞斯呼籲全球立即減少溫室氣體排放，包括化石燃料公司朝乾淨能源轉型，且須有詳細的過渡計畫，不要進行「綠色清洗」或有任何欺瞞行為。

美國總統拜登周四要求勞工部發布危險警報，以依據聯邦法律為工人提供防範中暑的保障。根據美國勞工部統計局，自 2011 年迄今，全美有 436 人因暴露在高溫中而發生工作相關死亡，且每年有數千人因高溫而住院。

為了推動這項計畫，美國國家海洋和大氣總署 (NOAA) 將從通膨削減法 (IRA) 提撥 700 萬美元，提升氣候預測精準度。

拜登另宣布投資從 IRA 法案撥款 1.52 億美元，改善加州、科羅拉多州和華盛頓地區的水資源儲備能力，這些都是乾旱肆虐之處。

拜登也和亞利桑那州鳳凰城市長 Kate Gallego、德州聖安東尼市市長 Ron Nirenberg 開會，討論兩地如何因應極端熱浪，以及聯邦政府可以協助之處。

鳳凰城今年夏天極度炎熱，本月稍早曾有連續好幾天的氣溫都超過華氏 110 度 (攝氏 43 度)，打破 1974 年以來的連續紀錄。