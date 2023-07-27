鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估上修至5.6元，預估目標價為117.5元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對光寶科(2301-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.6元上修至5.6元，其中最高估值6.14元，最低估值5.08元，預估目標價為117.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6.14
|7.29
|8.24
|最低值
|5.08
|6.09
|7.17
|平均值
|5.59
|6.79
|7.83
|中位數
|5.6
|6.85
|8
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|165,049,980
|190,729,850
|206,098,000
|最低值
|156,055,000
|171,817,000
|191,903,440
|平均值
|160,666,850
|181,326,760
|198,540,840
|中位數
|160,097,500
|182,320,000
|198,542,290
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|6.19
|6.01
|4.31
|4.03
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|173,456,216
|164,827,947
|157,133,623
|177,954,166
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2301/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。