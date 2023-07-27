盤後速報 - 中華化(1727)下週(8月3日)除息0.73元，預估參考價35.02元

中華化(1727-TW)下週(8月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.73元。

以今日(7月27日)收盤價35.75元計算，預估參考價為35.02元，息值合計為0.73元，股息殖利率2.04%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

中華化(1727-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為硫酸等及各化學工業原料製造暨零售與成品之買賣。前項有關化學工程之設計。各工業投資及化學原料及進出口貿易及代理經銷。近5日股價上漲13.01%，台灣加權指數上漲0.27%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/03 35.75 0.73102 2.04% 0.0
2022/06/14 43.55 0.52 1.19% 0.0
2020/06/15 9.42 0.2 2.12% 0.0
2019/07/04 13.4 0.6 4.48% 0.0
2018/07/18 14.5 0.6 4.14% 0.0

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