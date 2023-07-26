和康生Q2四大獲利指標刷新猷 上半年EPS 1.26元同創高

和康生 (1783-TW) 今 (26) 公布財報，隨著醫美玻尿酸針劑快速成長，產品組合優化，第二季與上半年四大獲利指標均創新高，上半年稅後純益 1.07 億元，年增 97.66%，每股純益 1.26 元。

第二季營運方面，營收來到 1.71 億元，季增 19.5%、年增 10.82%；毛利率 68%，季增 0.39 個百分點、年增 9.26 個百分點；營益率 31.14%，季增 4.97 個百分點、年增 13.9 個百分點，稅後純益 6235 萬元，季增 40.27%、年增 86.2%，每股純益 0.74 元。

和康生上半年營收 3.14 億元，年增 13.14%；毛利率 67.82%，年增 11.46 個百分點；營益率 28.87%，年增 14.56 個百分點。

和康生專注於膠原蛋白與玻尿酸生技領域，累計開發共 20 項產品，其中膠原蛋白及玻尿酸醫材看好中國及亞洲市場潛力，累計取得全產品共 67 張醫材上市許可證，包含今年新增的阿拉伯聯合大公國、約旦、吉爾吉斯、巴基斯坦、埃及與俄羅斯，預計將再取得越南、澳洲等地之上市許可證。

另外，和康生推出自有品牌保健品，運用大江集團資源加速自動化的腳步，加速研發進程，雙方進行資源互補強化國際競爭力及影響力，除了降低生產成本、提升產量，無論在業務、研發、製造上都能加深合作。