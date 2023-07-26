施振榮攜手學術界 超前部署培育半導體產業國際人才

宏碁集團創辦人施振榮今 (26) 日攜手美國雷鳥全球管理學院、東吳大學，宣布發起「半導體產業國際人才培育計畫」並共同簽署合作備忘錄，超前部署培養半導體產業國際管理人才。

施振榮表示，在地緣政治考量下，台灣半導體產業生態鏈加速赴美、歐、日設廠，雖然進一步延伸台灣國力，但面對新一波台灣企業國際化的腳步，國際管理人才不足的問題將很快浮現，人才是企業競爭力的根本，值得企業重視。

「半導體產業國際人才培育計畫」將著重高階國際管理人才養成，也針對外派人員及當地聘用員工，加強在語言、文化、管理及企業精神的訓練，希望成為台灣半導體產業國際化的一股助力。

施振榮強調，歐洲、美國、日本對於半導體製造文化的觀念與台灣有很大差異，因此如何改變歐美日當地人的觀念及人力的培育是目前的當務之急，且需要長期投入。

施振榮表示，台灣本身巿場有限，因此要提高所能創造的價值，台灣就必須要國際化才能做出更大的貢獻，國際化是台商必修課。而國際化的關鍵是人才，才能進一步將台灣的價值有效落實。但國際化的能力需要長期累積，目前台灣的人才都不足夠。

施振榮也呼籲，企業要及早部署，訓練更多的國際化管理人才，其台商赴海外拓展製造據點或是著眼海外巿場，都要從王道思維出發，與當地合作夥伴建立一個可以共創價值且利益平衡的機制。