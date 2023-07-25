〈陸港盤後〉 中共中央政治局出手穩市場 A股、港股應聲大漲

中國 A 股市場三大指數周二（25 日）收盤同步大漲，漲幅均超過 2%，港股恒生科技指數更勁揚逾 6%，凸顯中共中央政治局釋出利多信號，投資人的信心為之大振。

滬指周二收盤驟漲 2.13% 報 3,231.52 點，深成指勁漲 2.54% 報 11,021.29 點，創業板指勁揚 2.14% 報 2,192.9 點；兩市成交額合計人民幣 9,481 億元，「北向資金」淨流入 189.83 億元，寫下今年來最高紀錄。

保險、房地產、券商、家居、建材、釀酒類股大漲，汽車產業鏈股再度活躍，有色、鋼鐵、銀行、煤炭、半導體等族群齊揚。

香港恒生指數周二收盤勁漲 4.1% 報 19,434.4 點，恒生科技指數飆漲 6.04% 報 4,257.58 點，寫下 3 月 2 日以來最大單日漲幅。

中共中央政治局在周一召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作，並指示要活躍資本市場，提振投資人信心。

多位機構人士表示，此前政治局提及資本市場的表述，是「圍繞資本市場改革，加強制度建設，激發市場活力」、「關鍵制度創新促進資本市場健康發展」、「保持資本市場平穩運行」等，本次政治局會議提出「活躍資本市場，提振投資者信心」，實屬罕見。

華福證券首席經濟學家燕翔表示，此次政治局特地提及資本市場和投資人信心，顯示中共高層高度重視，對資本市場的發展意義重大。

招商證券策略首席張夏團隊認為，本次政治局對資本市場的表述尤為積極，預料政府有望密集提出提振政策。

中央政治局並指出，要切實防範、化解重點領域風險，適應房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整強化房地產政策，因城施策，用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性居住需求，促進房地產市場平穩健康發展。