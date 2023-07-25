〈台股盤前〉台指期夜盤重回萬七 指數有望跟進

美國企業財報和聯準會 (Fed) 利率政策公布之前，美股漲多跌少，台指期夜盤震盪走高，重回萬七之上，法人認為，台股在 AI 概念股尚未退燒下，指數走勢可望跟進走強。

美股方面，道瓊連續第 11 個交易日收紅，上漲 183.55 點或 0.52%、那指收漲 26.06 點、標普小漲 0.4% 作收、費半則下跌 6.53 點或 0.18%。

回顧台股昨日表現，在 AI 伺服器概念股拉抬下，指數由黑翻紅，終場加權指數小漲 2.91 點，收在 1.7033.61 點，成交量 4086 億元。三大法人合計賣超 176.71 億元。

市場消息方面，鴻海 (2317-TW) 擬以 5 億歐元內、約新台幣 174 億元，收購 ZF Friedrichshafen AG 旗下製造與組裝乘用車車軸系統子公司，ZF Chassis Modules GmbH 的 50% 股權，加速並擴大雙方與頂級汽車客戶以及相關供應鏈商機。

廣達 (2382-TW) 昨日直奔漲停價 248.5 元收市，創 2000 年 4 月以來新高價，市值衝上 9598.56 億元，成為台股第四大權值股，蓄勢挑戰兆元大關，

南韓媒體報導，全世界液晶電視龍頭三星將降低對全球最大 LCD 面板廠、陸企京東方的依賴，擴大釋單台灣與日本面板廠。業界評估，群創 (3481-TW)、友達是全球非陸資面板廠中，出貨規模前三大的業者，將是三星優先擴大釋單對象。