鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估上修至2.27元，預估目標價為84.95元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.12元上修至2.27元，其中最高估值4.25元，最低估值0.6元，預估目標價為84.95元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 4.25 5.13 5.52
最低值 0.6 1.66 2.66
平均值 2.21 3.44 3.99
中位數 2.27 3.59 3.84

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 823,992,540 836,172,520 868,633,910
最低值 667,024,000 659,082,000 686,653,000
平均值 737,424,450 737,943,840 747,474,810
中位數 739,382,840 746,105,160 733,403,040

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 1.51 5.19 0.78 3.86
營業收入
(單位：新台幣千元)		 848,048,496 620,062,326 415,281,764 646,022,809

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞