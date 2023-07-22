鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估上修至2.27元，預估目標價為84.95元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.12元上修至2.27元，其中最高估值4.25元，最低估值0.6元，預估目標價為84.95元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4.25
|5.13
|5.52
|最低值
|0.6
|1.66
|2.66
|平均值
|2.21
|3.44
|3.99
|中位數
|2.27
|3.59
|3.84
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|823,992,540
|836,172,520
|868,633,910
|最低值
|667,024,000
|659,082,000
|686,653,000
|平均值
|737,424,450
|737,943,840
|747,474,810
|中位數
|739,382,840
|746,105,160
|733,403,040
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.51
|5.19
|0.78
|3.86
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|848,048,496
|620,062,326
|415,281,764
|646,022,809
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估上修至2.42元，預估目標價為84.95元
- 〈台塑四寶業績發表〉三寶看好Q3營收優於Q2 大環境不佳台塑化估油價難上漲
- 〈台塑四寶業績發表〉集團Q2營收3467億元 純益季減6成台塑化轉虧
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至2.59元，預估目標價為90.05元
- 〈台股盤後〉放量大跌294點破月線支撐 中小股各自崢嶸維繫熱度
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。