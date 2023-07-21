盤後速報 - 華新科(2492)下週(7月28日)除息2.41元，預估參考價94.9元

華新科(2492-TW)下週(7月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.41元。

以今日(7月21日)收盤價97.30元計算，預估參考價為94.9元，息值合計為2.41元，股息殖利率2.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

華新科(2492-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。積層陶瓷及圓板電容、晶片電阻及保險絲、電感、射頻元件製造銷售。高壓、高頻與精密電容，車用與工業用特殊電阻及陶瓷粉末製造加工。近5日股價上漲3.53%，台灣加權指數上漲0.61%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/28 97.30 2.40495 2.47% 0.0
2022/08/10 93.9 4.5093 4.8% 0.0
2021/08/30 189.0 6.0124 3.18% 0.0
2020/08/06 184.5 5.5 2.98% 0.0
2019/08/08 165.5 16.331528 9.87% 0.0

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