盤後速報 - 強茂(2481)下週(7月28日)除息3元，預估參考價74.7元

強茂(2481-TW)下週(7月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(7月21日)收盤價77.70元計算，預估參考價為74.7元，息值合計為3.0元，股息殖利率3.86%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
強茂(2481-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為整流二極體之生產製造,銷售及進出口業務。突波抑制器之生產製造,銷售及進出口業務。一般精密電子材料及零組件之製造加工配置買賣進出口業務。近5日股價上漲4.52%，台灣加權指數上漲0.61%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/28
|77.70
|3.0
|3.86%
|0.0
|2022/07/05
|56.9
|3.0
|5.27%
|0.0
|2021/08/05
|113.0
|1.5
|1.33%
|0.0
|2020/07/16
|29.35
|1.0522
|3.59%
|0.0
|2019/07/04
|25.2
|0.5
|1.98%
|0.0
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