盤後速報 - 強茂(2481)下週(7月28日)除息3元，預估參考價74.7元

強茂(2481-TW)下週(7月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(7月21日)收盤價77.70元計算，預估參考價為74.7元，息值合計為3.0元，股息殖利率3.86%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

強茂(2481-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為整流二極體之生產製造,銷售及進出口業務。突波抑制器之生產製造,銷售及進出口業務。一般精密電子材料及零組件之製造加工配置買賣進出口業務。近5日股價上漲4.52%，台灣加權指數上漲0.61%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/28 77.70 3.0 3.86% 0.0
2022/07/05 56.9 3.0 5.27% 0.0
2021/08/05 113.0 1.5 1.33% 0.0
2020/07/16 29.35 1.0522 3.59% 0.0
2019/07/04 25.2 0.5 1.98% 0.0

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