台達電獲《HR Asia》亞洲最佳企業雇主獎 多項指標獲高度評價

台達電 (2308-TW) 今 (21) 日宣布，獲得亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》今年「亞洲最佳企業雇主獎」，二度獲得該肯定，其中「公司文化與管理」、「自我工作感受」與「彼此合作」的分數皆領先市場，「多元共融 DEI」、「數位轉型」獲得高度評價。

台達電人資長陳啟禎表示，公司團隊組成越來越多元，面對不同背景、國籍、專業的團隊，重視相互理解並尊重差異，也積極將多元共融概念及數位科技結合到員工活動中。

台達電也運用數位科技來提升員工體驗與知識技能，2020 年起建構全球線上學習平台 Delta Academy，串聯全球廠區的線上學習資源，至今累計 33.2 萬使用人次，年增 212%，不重覆總課程數上千種。

台達電也進行定期員工敬業度調查，了解員工需求，推動相關強化措施，今年 4 月起實施「彈性出勤」，員工可依個人需求調整出勤時間，避開尖峰時段車潮及兼顧家庭照顧部分需求。

台達電為協助員工安心成家、緩解台達職場爸媽育兒壓力，公司表示，去年提供業界領先的「育兒津貼補助」，0~6 歲每胎每個月享有 5000 元，累計補助最高可達 38 萬。

職涯發展方面，除了按照職系設計專業的課程，台達電表示，還有完整的全球外派及跨單位輪調制度，協助員工發展跨域的工作能力。