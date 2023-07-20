中台攜手金屬中心 強化廢PCB、鋰電池回收再生技術

電子廢棄物中提取金屬材料已成為 ESG 議題中的一環，中台資源 (6923-TW) 今 (20) 日宣布，與財團法人金屬工業研究中心簽署合作備忘錄，將合作強化廢棄 PCB 回收再生、廢棄鋰電池回收再生技術，保存台灣戰略性金屬資源。

中台資源目前擁有 3 座廢棄物資源化處理工廠，其中三廠聚焦廢棄 PCB 銅回收業務，國內市占率 33%，目前已實現回收再製「銅粉」和「混凝土摻料」。

然而，現階段國內台灣回收銅粉純度僅約 8 成，迫使業者必須出口至國外精煉處理，導致重要戰略資源流失，中台資源表示，這也是此次與金屬中心合作原因，目標強化金屬回收純度。

中台資源表示，雙方合作計畫將包含火法冶煉、濕法電解純化技術的研究，目標今年起陸續完成無鹵銅粉火法冶煉製程、造渣冶煉技術、銅粉吹氧精煉製程，並進一步至濕法電解純化技術，以回收再製純度 4N 的陰極銅。

另外，目前國內鋰電池回收多進行簡單的攪碎和分類成黑粉等，而鋰、鈷等有價金屬的黑粉必須至海外處理，中台資源將與金屬中心合作開發混合電極粉濕式電解分離前處理技術、多道次選擇性電解沉積製程，從鋰電池中回收鈷、鎳、錳等元素。

中台資源認為，這一系列鋰電池回收技術將為鋰電池回收帶來低碳節能的解決方案，同時降低回收成本，增強市場競爭。