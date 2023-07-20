鉅亨速報 - Factset 最新調查：順德(2351-TW)EPS預估上修至5.89元，預估目標價為134元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對順德(2351-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.57元上修至5.89元，其中最高估值7元，最低估值3.71元，預估目標價為134元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7
|7.52
|8.37
|最低值
|3.71
|4.48
|5.75
|平均值
|5.58
|6.37
|6.97
|中位數
|5.89
|7
|6.79
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|12,615,000
|14,001,000
|15,162,280
|最低值
|10,854,340
|11,847,880
|12,806,850
|平均值
|11,659,370
|12,772,560
|13,670,710
|中位數
|11,662,000
|12,120,000
|13,043,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|5.16
|4.68
|1.92
|2.7
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|11,724,279
|11,152,550
|8,450,611
|8,839,367
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2351/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。