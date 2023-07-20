盤後速報 - 金益鼎(8390)下週(7月27日)除息1.88元，預估參考價44.57元

金益鼎(8390-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.88元。

以今日(7月20日)收盤價46.45元計算，預估參考價為44.57元，息值合計為1.88元，股息殖利率4.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

金益鼎(8390-TW)所屬產業為其他業，主要業務為廢棄物清除處理業務及貴金屬回收及處理業務。銅、錫、鎳、鋁之金屬五金加工業務。機械五金、電子零件、塑膠廢料、....等之報廢材料買賣業務。近5日股價上漲6.88%，櫃買指數上漲0.78%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/27 46.45 1.88 4.05% 0.0
2022/07/28 29.6 1.8 6.08% 0.0
2021/09/10 38.2 1.6 4.19% 0.0
2020/07/22 29.4 1.243 4.23% 0.0
2019/08/12 18.1 0.449902 2.49% 0.0

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