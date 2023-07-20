盤後速報 - 金益鼎(8390)下週(7月27日)除息1.88元，預估參考價44.57元

金益鼎(8390-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.88元。
以今日(7月20日)收盤價46.45元計算，預估參考價為44.57元，息值合計為1.88元，股息殖利率4.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
金益鼎(8390-TW)所屬產業為其他業，主要業務為廢棄物清除處理業務及貴金屬回收及處理業務。銅、錫、鎳、鋁之金屬五金加工業務。機械五金、電子零件、塑膠廢料、....等之報廢材料買賣業務。近5日股價上漲6.88%，櫃買指數上漲0.78%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/27
|46.45
|1.88
|4.05%
|0.0
|2022/07/28
|29.6
|1.8
|6.08%
|0.0
|2021/09/10
|38.2
|1.6
|4.19%
|0.0
|2020/07/22
|29.4
|1.243
|4.23%
|0.0
|2019/08/12
|18.1
|0.449902
|2.49%
|0.0
最新相關新聞