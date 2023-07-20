盤後速報 - 佳邦(6284)下週(7月27日)除息1.7元，預估參考價52.4元

佳邦(6284-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.7元。

以今日(7月20日)收盤價54.10元計算，預估參考價為52.4元，息值合計為1.7元，股息殖利率3.14%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

佳邦(6284-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為微波複合化微型天線及模組之研究、開發、製造及銷售。積體化電子保護元件之研究、開發、製造及銷售。積層式微波通訊元件及其模組之研究、開發、製造及銷售。近5日股價下跌2.35%，櫃買指數上漲0.78%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/27 54.10 1.7 3.14% 0.0
2022/08/04 47.05 1.2 2.55% 0.0
2021/08/05 68.1 1.0 1.47% 0.0
2020/07/28 32.75 0.5 1.53% 0.0
2019/07/18 28.6 0.8 2.8% 0.0

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