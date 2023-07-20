盤後速報 - 佳邦(6284)下週(7月27日)除息1.7元，預估參考價52.4元

佳邦(6284-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.7元。
以今日(7月20日)收盤價54.10元計算，預估參考價為52.4元，息值合計為1.7元，股息殖利率3.14%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
佳邦(6284-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為微波複合化微型天線及模組之研究、開發、製造及銷售。積體化電子保護元件之研究、開發、製造及銷售。積層式微波通訊元件及其模組之研究、開發、製造及銷售。近5日股價下跌2.35%，櫃買指數上漲0.78%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/27
|54.10
|1.7
|3.14%
|0.0
|2022/08/04
|47.05
|1.2
|2.55%
|0.0
|2021/08/05
|68.1
|1.0
|1.47%
|0.0
|2020/07/28
|32.75
|0.5
|1.53%
|0.0
|2019/07/18
|28.6
|0.8
|2.8%
|0.0
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