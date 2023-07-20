盤後速報 - 樂事綠能(1529)下週(7月27日)除權息0.6元，預估參考價39.42元

樂事綠能(1529-TW)下週(7月27日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.25元，股票股利0.35元，合計股利0.6元。
以今日(7月20日)收盤價41.05元計算，預估參考價為39.42元，權息值合計為1.63元，股息殖利率0.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
樂事綠能(1529-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為高低壓配電盤自動控制盤馬達起動盤及試驗儀器設計製造安裝及買賣。各種電工(含變比器)電機電子器材設計製造及買賣。各種電力(含太陽能)及水管系統工程設計承包。近5日股價上漲10.72%，台灣加權指數上漲0.91%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/27
|41.05
|0.25
|0.61%
|0.35000000000000003
|2022/09/07
|18.65
|0.2
|1.07%
|0.7
|2021/07/15
|18.65
|0.5
|2.68%
|0.0
|2020/07/23
|17.2
|0.5
|2.91%
|0.0
|2019/07/04
|16.9
|0.2
|1.18%
|0.0
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