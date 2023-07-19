〈台股盤中〉上下振盪超過百點 5日線是否守住成關鍵

台北股市今 (19) 日出現大幅振盪走勢，早盤開漲逾百點，卻在盤中一度翻黑，市場專家指出，台股目前有在高檔振盪作頭的疑慮下，雖然具有題材的中小型個股今天盤中仍活力十足，但現階段對手中持股仍宜審慎檢視。

台北股市今天早盤開在 17265.38 點，最高 17340.82 點，最低 17203.3 點，預估全場成交值為 4180 億元。

證券分析師黃漢成說，台股大盤在昨日出現高檔爆發大量下跌、技術指標背離及新台幣貶值的不利指標，同時，法人也對台積電 (2330-TW) 在第三季的展望轉趨於保守，台股目前有在高檔振盪作頭的疑慮。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，在市場今天大幅振盪超過 100 點的走勢之下，要留意尾盤是否守住 5 日線爲重要多空關鍵點。

今天台股的貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 股價走強。

今天盤中 ABF 類股只有欣興 (3037-TW) 維持強勢，但南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 盤中人氣盡失股價下跌。

盤中電能概念的中興電 (1513-TW)、樂事綠能 (1529-TW) 跌停鎖住，賣壓極為沈重。

面板股友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 及彩晶 (6116-TW) 今天盤中股價全數下跌。