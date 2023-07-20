去年基期較高 台灣今年前6月僑外投資金額年減26.97%

經濟部投審會統計，台灣 6 月僑外資投資金額共 21 億 4188 萬美元，創今年以來單月新高，累計前 6 月核准的僑外資投資件數共 1122 件、年增 0.54%，但投資金額共 64 億 1548 萬 8000 美元、年減 26.97%，主要是去年同期基期較高所致。

投審會表示，6 月單月投資金額共 21 億 4188 萬美元，是今年前 6 月歷月最高，主要是台灣星展銀行整併花旗銀行消金業務，核准新加坡商星展銀行增資台灣星展銀行的緣故。

進一步看，今年前 6 月核准僑外資的投資金額共 64 億 1548 萬 8000 美元，則較去 (2022) 年同期減少 26.97%。

投審會表示，主要是去年 6 月核准丹麥商以新台幣 871 億 8630 萬 8181 元貸款投資沃大彰化西南離岸風電，以及澳大利亞商斥資 10 億 5000 萬美元投資好市多，從事賣場及物流中心業務等大型投資案，墊高比較基期的緣故。

在陸資來台投資方面，今年前 6 月核准陸資來台投資件數共 14 件，較去年同期減少 51.72%；投 (增) 資金額計 1665 萬 5000 美元，較去年同期減少 2.23%。

在對外投資部分，今年前 6 月核准 (備) 對外投資件數為 249 件，較去年同期減少 2.73%；投 (增) 資金額計美金 89 億 6968 萬 1000 元，較去年同期增加 112.78%。

投審會表示，主要是今年前 6 月核准台積電路以 35 億美元增資美國亞利桑那州廠，以及國巨以 7 億 2300 萬歐元間接受讓取得法國施耐德電機公司旗下法國 HUDSON HOLDCO FRANCE 股權。

另外，今年前 6 月核准 (備) 對新南向國家投資件數為 90 件，較去年同期增加 30.43%，投 (增) 資金額共計 21 億 2,571 萬美元，較去年同期增加 2.94%；其中投資金額較大者為新加坡、越南及馬來西亞。

對中國大陸投資方面，今年前 6 月核准對中國大陸投資件數為 178 件，件數較上年同期減少 6.81%；核准投 (增) 資金額共 19 億 1,021 萬 9000 美元，較去年同期增加 6.38%。