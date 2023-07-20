【選股策略】護國神山法說5大重點在這！ 8檔營收成長台積概念股一次看！

一、台積電法說會重點 – 營收成長台積概念股

本波最強勢的股票就是 AI 伺服器概念股，近幾日多數 AI 股出現大幅震盪、融資大增的情況，即將公布 Q2 財報，行情在此稍作休息也算健康合理。

但接下來大盤怎麼走還是要看護國神山 - 台積電的表現，台積電目前走勢呈現橫盤整理，並沒有像 NVDA 一樣出現不斷創高的多頭走勢。

市場關注台積電法說會的展望，大致可以整理 5 大重點如下：

1. 是否調整全球半導體及晶圓代工全年成長率的預估數據

前一次法說會預估全球半導體產值衰退 4%~6%，晶圓代工產業下滑 7%~9%，並預估自己美元計價營收衰退 6%。

但 AI 伺服器概念股在 5~7 月出現了急遽的大漲，NVDA 也從上次法說會後上漲逾 70%，台積電上漲 14%。

市場期待此次法說會能有上修的好消息。

2. 半導體庫存調整是否順利

前次法說提到 IC 設計的庫存高於預期，將會調整到 Q3，現在已經進入 Q3，看是否釋出庫存調整已到尾聲、下游需求強勁等好消息。

此外就是先進製程跟成熟製程的產能利用率是否有變化。

3. 通用 AI 的需求及先進封裝 (CoWoS) 擴充產能的影響

市場傳出 AI 晶片受限於台積電先進封裝 CoWoS 產能不足，CoWoS 的擴產速度和需求將是此次法說會法人關注焦點。

4. 資本支出是否調整

無論是在國外設廠及補助，還是先進封裝的擴產，都會是市場關注焦點，台積電若上調資本支出，則相關設備廠容易獲市場青睞，若下調資本支出，則市場期待明年股利增加！

5. 定價政策是否調整

台積電一直以來強調和客戶是長期合作，不會輕易調漲價格破壞信賴關係，但隨著先進製程和海外設廠的生產成本提高，是否會調高定價成市場焦點。

說了這麼多，那有哪些台積電相關概念股值得留意呢？快往下看吧！

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二、營收成長台積概念股

依據本次台積電法說，策略選出 8 檔台積電概念股

主要選股邏輯有４點：

第二季營收年增 成交金額大於 5000 萬 本益比小於 20 倍 是台積電概念股

選出來的個股包含 (6139-TW) 亞翔、(2404-TW)漢唐、(6691-TW)洋基工程、(6196-TW)帆宣、(6223-TW)旺矽、(6488-TW)環球晶、(6438-TW)迅得、(3413-TW)京鼎

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