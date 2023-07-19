鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估下修至9.39元，預估目標價為127.5元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.51元下修至9.39元，其中最高估值14.6元，最低估值6.52元，預估目標價為127.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|14.6
|15.93
|19.6
|最低值
|6.52
|10.44
|10.84
|平均值
|10.05
|12.75
|14.04
|中位數
|9.39
|12.01
|13.34
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|177,013,640
|200,935,380
|206,832,840
|最低值
|139,949,230
|157,677,290
|162,678,220
|平均值
|159,835,000
|179,742,560
|190,414,220
|中位數
|161,098,000
|180,540,000
|192,935,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.02
|10.21
|8.9
|9.93
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|171,356,495
|155,022,197
|131,278,537
|120,067,508
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4958/financials/ratios
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估下修至9.51元，預估目標價為127.5元
- 臻鼎1-6月營收年減近2成 H2預期業績溫和復甦
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估上修至10.02元，預估目標價為130元
- iPhone 15 提前拉貨 光學、軟板衝一波
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估下修至10.02元，預估目標價為130元
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。