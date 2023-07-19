【熱門申購】最高價差達8.2萬！7月份最新4檔可抽籤股票基本面報你知！

新申購個股出爐囉！我們來看今年 7 月最新可抽籤股票，有 (3587-TW) 閎康、(5434-TW)崇越、(4747-TW)強生製藥、(4569-TW)六方科 - KY，其中 (4747-TW) 強生製藥，按 18 日收盤價計，潛在報酬率達 129.09%，即便投資人申購股票多以短線賺取價差為主，但透過了解基本面與公司營運產品等方式，來了解公司是否具前景或話題性，如此一來若真的中籤，就能加以判斷是否增加持有週期擴大報酬，接下來我們就來看看基本面。

上櫃增資個股：(3587-TW) 閎康

(3587-TW) 閎康科技成立於 2002 年，是國內規模最大的材料分析廠，擁有完整電子電機實驗室與多年的數據，主要提供半導體業的產品製造、品質管理、研發相關分析服務的獨立實驗室，業務主要為協助 IC 設計對產品設計問題分析驗證。

截至 2021 年，營收主要來自材料分析、故障分析、可靠度分析三大項。

本次增資資金用途: 充實營運資金及償還銀行借款。以昨 (18) 日收盤價 243.5 元計，潛在價差達 68,500 元、38.85%。

上市增資個股：(5434-TW) 崇越

(5434-TW) 崇越科技成立於 1990 年，主要業務為代理銷售光電、半導體、電子材料各類產品並提供整合服務的通路商。

根據資料顯示，2021 年營收比重：半導體、電子材料銷售佔 82%、光電相關產品 6%、環保工程 10%。

本次增資資金用途: 購買自用辦公大樓。以昨 (18) 日收盤價 183.5 元計，潛在價差達 33,500 元、22.33%。

上櫃增資個股：(4747-TW) 強生製藥

(4747-TW) 強生製藥成立於 1966 年，為學名藥廠。

根據資料顯示，2021 年營收比重：神經肌肉系統用藥 27%、內分泌系統用藥 9%、呼吸道用藥 4%、胃腸道肝膽系統用藥 12%、心血管系統藥物 10%、抗發炎止痛及抗過敏 10%、泌尿系統用藥 7%、化學治療劑 5%、維生素與礦物質 6%、其他製劑 10%。

本次增資資金用途: 興建廠房及購置設備，以昨 (18) 日收盤價 110 元計，潛在價差達 62,500 元、129.16%。

初上市個股：(4569-TW) 六方科 - KY

(4569-TW) 六方科技 - KY 是精密金屬加工公司，深耕泰國 30 年，旗下產品涵蓋工業、電子、汽車和醫療領域，客戶為光通訊、記憶體、整車廠等。

公司認為，美中地緣政治風險升級，去中化氛圍下有利於吸引供應鏈廠商轉移到泰國。本次為初上市，承銷價為 66 元。

(推薦閱讀：7 月份最新可抽籤股票基本面報你知！)

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