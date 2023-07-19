〈焦點股〉採購弊案判沒收20億元 中興電跳空摜殺跌停

中興電 (1513-TW) 涉雲豹甲車弊案昨 (18) 日二審宣判，董事長江義福仍被合議庭認定違反證交法、詐欺取財罪，但刑度略減，法人中興電仍判沒收 20 億餘元不法所得，受此利空消息衝擊，中興電今 (19) 日股價跳空下殺，開盤以跌停價 122.5 元開出，摜破月線，午盤跌停委賣張數超過 2.8 萬張。

雲豹甲車弊案歷經一年多的審理，台中高分院宣判，江義福部分仍認定違反證交法、詐欺取財罪，但刑度略減為 5 年 10 月，而法人中興電部分仍判沒收 20 億 9916 萬元不法所得，部分涉案人獲緩刑。

針對法院判決沒入之 20 億 9916 萬元，中興電表示，將於第二季財報認列損失，在認列損失後，上半年獲利將約為損平，但因業務仍正常且接單順暢，在手訂單仍高達 340 億元，下半年公司利潤仍成長可期。

詐欺部分，中興電指出，協力廠商一再陳述江義福不知悉有使用大陸料件情形，且中興電承製的甲車動力底盤系統高達 1417 項料件，協力廠商僅使用 2 項大陸鑄胚料件分別占總金額的 0.67%、0.55%，且不影響中興電成本，使用大陸料件對中興電有百害無一利，江義福顯然沒有詐欺動機及犯意。

證交法部分，中興電表示，經二審法院詳細調查，已確認圖紙差漏存在的事實，公司於投標前將增加的費用列入投標金額估算，得標後並列入成本，確有支付的事實及必要，且經法院傳喚所有證人，都說該款項是由協力廠商取得，沒有流入江義福私人口袋，江義福沒有背信及不法所有的意圖。

