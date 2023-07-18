10個當沖9個輸？股票當沖技巧分享！

一、選擇適合的標的：所有的股票都可以當沖嗎？

幾乎所有的股票都可以當沖，但是適合當沖的股票並不多，以下有一些挑選適合當沖的原則：

(1) 成交量大：有量才有價，成交量小的股票較乏人問津，也容易被特定人操控，難以掌握趨勢。若買 100 元以下的股票，建議選擇「日成交量破萬」的標的，100 元以上的股票則建議選擇「日成交量五千以上」的標的。

(2) 波動大：這點應該非常容易體會！若該個股當日幾乎毫無波動，操作的空間也會非常受限。所以若個股波動夠大，你又能正確抓到趨勢或轉折，那麼就非常恭喜你了！不過投資人必須注意，波動大的個股，風險也相對大，操作要格外小心。

二、找到適合自己交易的區段

台股開市時間為 9:00~13:30，在這短短四個半小時間，大致上可以就交易量、操作動機，粗分成三個部份來方便我們理解。

(1) 開盤：大約指在開盤後的半小時到一個小時內，許多人喜歡一開盤就做交易，因為交易量大，波動量大，方向做對了，很快就可以出場。另一個原因是許多當沖客都是上班族，無法長時間盯盤，因此趕在波動量大的時候快速操作。但其實這個時段操作難度高，不適合追價，很常會有股價來回衝的情況。

(2) 盤中：盤中才是許多專職當沖客的主戰場，型態、市場態度出來了，比起剛開盤缺乏資訊的情況，盤中是一個相對有依據可以做判斷的時間點。但是成交的頻率與瞬間值會比開盤的情況來得小，容易長時間處於曝險的情況，因此需較有耐心。

(3) 尾盤：一般來說當沖不會選在尾盤進場，也就是最後半小時到一小時間，因為能交易的時間變短了，交易的空間自然也比較小。加上許多當沖客開始回補，交易量也開始增加，股票的型態可能驟變，有時候還會有拉尾盤或下殺的現象發生。

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三、停損難，停利更難，如何有效控制損益？

首先，為什麼我們要停利呢？不是賺越多越好嗎？很簡單，因為我們很難知道股價高點在哪裡，不知道什麼時候會來一個回馬槍，把原本賺到的未實現損益都打掉，畢竟，只有收進口袋的錢才是真正賺到的錢，持有部位的每一秒都有風險。適時的停利，是一種紀律的表現，也能幫助我們維持長期的好績效。

我們在進場時，就要設好停損停利點，一般而言，可以把風險控制在「虧損對獲利是 1:2 以上」的情況，在不計算稅金與手續費的情況下，如果設虧損一塊錢為停損點，則對應到賺兩塊錢為停利點，這個比例不是死的，可以依每個人的風險承擔與當日股市狀況做微調。

但是有些調整是無效的，反而無法維持好的績效與紀律，譬如把虧損對獲利設為 1:10，這麼高的停利點不僅難以實現，還會帶來很大的風險，因為很可能還沒碰到停利點，就被股價來一個回馬槍，不僅沒賺到，還虧了進去。

如果把虧損對獲利設為 1:1，雖然很快就可以獲利出場，但是相對會失去許多獲利的空間，長期下來，會發現績效常處在持平的狀況，這代表我們的每承擔的一份風險沒有得到合理的報酬。

四、成本雖小不能略：手續費、交易稅、借券費 / 借資費

既然當沖是賺取價差，那再小的成本都會影響獲利！所以當沖會涉及的成本主要有手續費與交易稅。手續費通常可以與交易的券商議定折扣，交易稅則是上繳給政府的，完全沒有議價的可能性 (如果有就要小心是不是詐騙)。政府為鼓勵市場活絡，在 2021/12/21 正式通過將現股當沖交易稅減半為 0.15% 的優惠延長至 2024/12/21，但如果是資券當沖，還需要再另外加上融券的費用。成本也要特別注意。

五、當沖決勝點：變動單位大小是關鍵，最適合當沖股價為 100-149 元

新台幣最小變動單位是 1 元，美元最小變動單位是 0.01 元 (俗稱 1 分)，就像不同幣別有不同的最小變動單位，不同價格的標的也有不同的最小變動單位。每單位變動也就是市場上俗稱的 tick，每股 10 元以下的 tick 為 0.01，每股 1,000 元以上的 tick 為 5.00，同樣是漲停板，每股 90 元的股票距離漲停板每股 99 元隔著 90 個 tick，但每股 100 元的股票距離漲停板每股 110 元只隔著 20 個 tick，對於當沖賺價差的你，肯定已經知道哪個容易？

■不同價格的標的，單位變動的幅度也不同

我們把不能忽略的成本，與不同價格的變動單位組合起來看，可以發現最小升幅為 1 個 tick 便能獲利的個股，股價落點在 10-14 元、100-149 元、1,000-1,490 元，考量到流動性因素，最適合當沖的每股股價落點會是 100-149 元。

因為操作當沖只需按當日買賣沖銷後辦理交割，是非常誘人的操作模式。但當沖交易更需要嚴守紀律、需要盯盤、靈活進出不凹單，想要從中獲利其實也不簡單！需要不斷透過學習技巧，來讓勝率提高。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險