鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估上修至23.74元，預估目標價為463元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對晶碩(6491-TW)做出2023年EPS預估：中位數由23.74元上修至23.74元，其中最高估值25.71元，最低估值22.67元，預估目標價為463元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|25.71
|30.45
|35.95
|最低值
|22.67
|25.62
|29.73
|平均值
|24.02
|27.08
|32.5
|中位數
|23.74
|26.02
|32.16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7,256,000
|8,141,000
|9,362,000
|最低值
|6,757,310
|7,506,000
|8,769,000
|平均值
|6,978,810
|7,817,090
|9,086,030
|中位數
|6,970,000
|7,802,000
|9,106,560
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|22.03
|17.84
|10.22
|7.62
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,321,198
|5,595,043
|3,978,413
|3,355,133
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6491/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。