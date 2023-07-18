鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估下修至36.92元，預估目標價為2947.5元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對信驊(5274-TW)做出2023年EPS預估：中位數由38.18元下修至36.92元，其中最高估值54.19元，最低估值28.67元，預估目標價為2947.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|54.19
|70.83
|91.05
|最低值
|28.67
|40.39
|70.59
|平均值
|37.66
|59.35
|82.33
|中位數
|36.92
|59.75
|84.84
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|5,542,000
|6,922,000
|8,700,000
|最低值
|2,989,810
|3,950,000
|7,061,070
|平均值
|3,945,130
|5,762,330
|7,868,360
|中位數
|3,735,000
|5,666,670
|7,950,310
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|55.72
|38.3
|29.38
|24.39
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|5,210,128
|3,637,632
|3,063,552
|2,484,295
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5274/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。