盤後速報 - 敬鵬(2355)下週(7月25日)除息0.85元，預估參考價35.35元

敬鵬(2355-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.85元。
以今日(7月18日)收盤價36.20元計算，預估參考價為35.35元，息值合計為0.85元，股息殖利率2.35%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
敬鵬(2355-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為1.電子用印刷線路板及電子材料之製造加工買賣業務;。2.沖床及鋼鐵類之電子用印刷線路板模具之製造加工買賣;。3.絕緣板之製造加工買賣;4.前項有關進出口貿易業務。近5日股價上漲8.18%，台灣加權指數上漲4.09%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/25
|36.20
|0.85
|2.35%
|0.0
|2022/07/26
|28.85
|0.5
|1.73%
|0.0
|2021/08/27
|30.65
|0.5
|1.63%
|0.0
|2020/07/28
|27.2
|1.0
|3.68%
|0.0
|2019/07/30
|33.75
|0.5
|1.48%
|0.0
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